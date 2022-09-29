Politico: Белый дом планирует добиться принятия резолюции по Украине в обход СБ ООН

Руководство США намерено настоять на принятии резолюции по Украине в обход Совета Безопасности ООН. Об этом стало известно обозревателям Politico.
По информации источников издания, американские чиновники планируют применить «малоизвестное положение» в уставе международной организации.
«Администрация (президента США Джо) Байдена изо всех сил пытается заставить ООН принять меры против России. Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход СБ ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска», — объяснили колумнисты.
Напомним, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины успешно завершились. Их власти уже обратились к главе России Владимиру Путину с просьбой принять новые регионы в состав государства.