Зеленый коридор для машин с продовольствием откроют на российско-казахстанской границе

Москва и Астана начали переговоры о создании зеленого коридора на российско-казахстанской границе, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.
Специальный коридор необходим для въезда на территорию Казахстана машин с продовольствием и автомобилей местных жителей. Пересечение границы осложнилось из-за многокилометровой пробки у пункта пропуска.
«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор», — заявил Серик Жумангарин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что в республике позаботятся о приезжих россиянах. Однако он отметил важность сохранения добрососедских отношений с РФ, передает телеканал «360».