В Германии рассказали о полушоковом состоянии немцев из-за атаки на «Северные потоки»

Жители Германии находятся в полушоковом состоянии из-за подрывов «Северных потоков» перед отопительным зимним сезоном, сообщил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.
По словам немецкого политика, за сутки до аварии на российских газопроводах в акватории возле магистралей были замечены корабли американских ВМС. Не исключено, что Вашингтон может быть причастен к происшествию.
«Не знаю, кто даст такую оплеуху нашим политикам, чтобы они стали говорить о причастности США к повреждению трубопроводов», — сказал экс-депутат.
Ранее сообщалось, что американская разведка контролировала зону, в которой произошли атаки на российские газопроводы.