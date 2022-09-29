В Германии рассказали о полушоковом состоянии немцев из-за атаки на «Северные потоки»

Экономика
В Германии рассказали о полушоковом состоянии немцев из-за атаки на «Северные потоки»

Жители Германии находятся в полушоковом состоянии из-за подрывов «Северных потоков» перед отопительным зимним сезоном, сообщил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По словам немецкого политика, за сутки до аварии на российских газопроводах в акватории возле магистралей были замечены корабли американских ВМС. Не исключено, что Вашингтон может быть причастен к происшествию.

«Не знаю, кто даст такую оплеуху нашим политикам, чтобы они стали говорить о причастности США к повреждению трубопроводов», — сказал экс-депутат.

Ранее сообщалось, что американская разведка контролировала зону, в которой произошли атаки на российские газопроводы.

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