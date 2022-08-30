Политика Гозмана признали виновным по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии

Тверской суд Москвы признал вину общественника Леонида Гозмана✱ (признан иноагентом в РФ) по статье о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Мужчина проведет в СИЗО 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением суда Гозману назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток», — говорится в сообщении.
Установлено, что политик в соцсетях опубликовал пост, в котором сравнивал Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером. Правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами