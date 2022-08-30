Власти Германии приостановили соглашение об упрощении визового режима с Россией

Власти Германии приняли решение о приостановке соглашения с Россией, направленного на упрощение визового режима. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Соглашение об облегчении визового режима между Германией и Россией было ратифицировано в марте 2007 года. Оно устанавливает единый сбор за оформление виз, а также сроки оформления документов.
Вопрос о введении запрета на выдачу виз россиянам станет одной из тем для обсуждения на грядущей неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Она пройдет в период с 30 по 31 августа в Чехии.