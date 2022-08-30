«Оказалось, что они проиграли»: Хазин высмеял попытки Европы ограничить цены на газ

Все проекты, предлагаемые сторонниками окончательного перехода на использование возобновляемых источников энергии, пока остаются всего лишь фантазиями. И при этом никто не знает, как через десять лет должна будет выглядеть экономика. То, что говорят по этому поводу зеленые – это не более чем фантазии.