«Оказалось, что они проиграли»: Хазин высмеял попытки Европы ограничить цены на газ

Желание европейских политиков ограничить рост цен на энергоносители, установив их верхний предел, не вызывает ничего, кроме иронии. Тем более, что европейцы сами загнали себя в эту кризисную ситуацию.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер обратился к европейским лидерам с призывом «остановить безумие» на энергетическом рынке Европы. При этом чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела предложил 9 сентября провести в Праге внеочередную встречу министров энергетики стран ЕС. А ранее летом лидеры стран «Большой семерки» обсуждали возможность установки предельной планки на стоимость газа.
Как заявил по этому поводу Михаил Хазин, европейские политики, конечно, могут запретить ценам на энергоносители повышаться, но результатом этого запрета станет только дефицит топлива.
«Цены в Европе откуда взялись? Это некая сложная конструкция, которая у них образовалась в результате того, что они устроили биржу. То есть там идет биржевая цена. Теоретически они могут запретить повышать цену выше чего-то. Практически это означает, что где-то газа будет не хватать. Экспериментальный факт состоит в том, что при попытках ограничивать цены на какой-то ресурс дело заканчивается тем, что ресурса начинает не хватать. Это называется дефицит. Поэтому я отношусь к этому с легкой иронией: пускай попробуют», – отметил эксперт.
Самое интересное, добавил Хазин, что страны ЕС сами создали для себя все нынешние сложности. Ведь по долгосрочным контрактам, которые предпочитал заключать «Газпром», они получали столько газа, сколько им было надо, и по фиксированной цене. Но они решили от долгосрочных контрактов отказаться и настояли на этом.
«Они придумали замечательную схему, решили, что они в рамках этой схемы сильно выиграют. Правда, потом оказалось, что они сильно проиграли. Пусть попытаются [ограничить цены], но я открою "страшную тайну": не поможет», – объяснил экономист.
Газ и нефть в обозримом будущем останутся основными энергетическими ресурсами для нашей цивилизации, уверен Хазин.
В XIX веке цивилизация держалась на угле, потом наступил век нефти, а сейчас в некотором смысле можно сказать, что идет еще и век газа, рассуждает эксперт. А при попытке заменить нефть и газ, например, водородом, неизбежно выяснится, что это топливо обладает серьезными недостатками.
«Если вы пытаетесь сделать основным источником электроэнергию, то обнаруживаете, что ко всем этим нетрадиционным источникам типа солнечных батарей или ветряков требуется колоссальное количество ресурсов. В том числе всяких аккумуляторов, которые еще надо утилизировать, и прочего», – объяснил экономист.
Все проекты, предлагаемые сторонниками окончательного перехода на использование возобновляемых источников энергии, пока остаются всего лишь фантазиями. И при этом никто не знает, как через десять лет должна будет выглядеть экономика. То, что говорят по этому поводу зеленые – это не более чем фантазии.
«В реальной жизни это видно из того, что, например, стоимость электроэнергии в США максимальна в тех регионах, где присутствует максимальная доля зеленой энергетики. Этому имеется экономическое объяснение: это связано с тем, что для уменьшения рисков нужно держать довольно большие резервные мощности с традиционными источниками энергии», – подчеркнул Хазин.
И ярким подтверждением этому, по его словам, является ситуация, которая сейчас складывается в Евросоюзе. Европейцы, столкнувшись с дефицитом газа, кинулись запускать обратно в работу угольные станции, которые ранее были закрыты из-за их неэкологичности.