В Туркменабаде открыли аптеку с «чудодейственными растениями»

Напомним, что предыдущий туркменский лидер является сторонником народной медицины, он неоднократно призывал лечить в том числе опасные заболевания при помощи лекарственных трав. Например, чтобы избежать коронавируса, по мнению Бердымухамедова-старшего, нужно всего лишь окуривать помещения высушенной гармалой, а также использовать в пищу корень солодки.