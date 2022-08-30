В Туркменабаде открыли аптеку с «чудодейственными растениями»

Старейшины Туркменабада торжественно открыли новую аптеку, в которой продаются «чудодейственные целебные растения, произрастающие на благодатной туркменской земле». О совершенствовании инфраструктуры туркменского здравоохранения на территории Лебапского велаята сообщило государственное информагентство ТДХ.
По мнению авторов статьи, открытие подобной аптеки, в которой каждый за наличный или безналичный расчет можно убедиться в мудрости экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, написавшего 13 томов о лекарственных растениях страны, является «наглядным свидетельством проводимой на государственном уровне масштабной работы по охране здоровья населения».
Журналисты отметили, что кроме «нетрадиционных» товаров, в аптеке можно будет приобрести фармакологические средства из Европы и даже медицинское оборудование.
Напомним, что предыдущий туркменский лидер является сторонником народной медицины, он неоднократно призывал лечить в том числе опасные заболевания при помощи лекарственных трав. Например, чтобы избежать коронавируса, по мнению Бердымухамедова-старшего, нужно всего лишь окуривать помещения высушенной гармалой, а также использовать в пищу корень солодки.