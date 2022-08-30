Минобороны Тайваня: китайская армия отправила к острову 24 военных самолета

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила в сторону Тайваня 11 военных кораблей и 24 самолета, сообщает минобороны Тайваня.
В ведомстве также добавили, что отправили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Помимо этого, были выпущены радиопредупреждения и развернуты зенитно-ракетные комплексы.
«По состоянию на 17:00 (12:00 по московскому времени) 30 августа, Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь военных самолетов Китая пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива. Среди них присутствуют два истребителя Су-30, два J-16, два J-11, а также противолодочный самолет Y-8 и истребитель-бомбардировщик JH-7.