Минобороны Тайваня: китайская армия отправила к острову 24 военных самолета

Уточняется, что восемь военных самолетов Китая пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива. Среди них присутствуют два истребителя Су-30, два J-16, два J-11, а также противолодочный самолет Y-8 и истребитель-бомбардировщик JH-7.