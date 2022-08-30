Власти Нидерландов поддержат идею ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Нидерланды будут выступать за запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Вопке Хукстра.
Ряд западных стран заявили, что россиянам следует запретить или ограничить возможность получения шенгенских виз. К данной инициативе присоединись и Нидерланды.
«В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам)», — приводит заявление министра RTL Nieuws.
Ожидается, что вопрос о запрете виз гражданам России будет разбираться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС. Мероприятие пройдет в Праге 30-31 августа.