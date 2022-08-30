Автоэксперт Попов рассказал, какие транспортные средства выгоднее приобретать в России

Авторынок начал восстанавливаться и вскоре продажи могут достичь 42 тысяч единиц транспортных средств в месяц. Рост продолжился в августе, когда россияне купили 37,5 тысячи машин. Однако этот показатель все еще меньше на 47% от мартовских цифр, когда наблюдался ажиотаж на фоне дефицита и падения курса рубля.