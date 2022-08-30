Автоэксперт Попов рассказал, какие транспортные средства выгоднее приобретать в России

Эксперт Дмитрий Попов рассказал, что ожидает автомобильный рынок страны в ближайшем будущем.
Авторынок начал восстанавливаться и вскоре продажи могут достичь 42 тысяч единиц транспортных средств в месяц. Рост продолжился в августе, когда россияне купили 37,5 тысячи машин. Однако этот показатель все еще меньше на 47% от мартовских цифр, когда наблюдался ажиотаж на фоне дефицита и падения курса рубля.
Государство старается поддерживать автомобильный рынок программами льготного кредитования. Попов отметил, что теперь стало выгодно приобретать транспортные средства отечественного производителя, так как у автовладельца есть шансы на дальнейшее обслуживание. В любом случае выбор надо делать в пользу бюджетного сегмента.
«В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Выбирать его надо не из премиальных соображений. Лучше покупать автомобиль бюджетного сегмента — не важно, российского он производства или нет», — заявил автоэксперт в разговоре с телеканалом «360».
Попов считает, что выбирать лучше такие машины, как Lada, Hyundai и китайский Haval. В итоге отечественный авторынок возродится, а к середине следующего года могут вернуться и ушедшие из России автопроизводители.