Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с телерадиокомпанией «Радонежье»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук представил нового информационного партнера. Им стала телерадиокомпания «Радонежье».
Отмечается, что данный телеканал является круглосуточным и освещает события, происходящие в Сергиевом Посаде и Сергиево-Посадском округе. Зрителям предоставляют оперативные новости, программы, интервью, а также другие проекты.
«Развитие партнерства — хороший шаг для СМИ, ведь это отличная возможность расширить аудиторию и разнообразить контент. Уверен, что нас ждет продуктивная совместная работа», — приводит слова Столярчука сайт Медиагруппы «Патриот».
Главный редактор ТРК «Радонежье» Татьяна Колганова также оценила пользу сотрудничества. Она отметила, что партнерство позволит жителям других регионов узнать новости Сергиева Посада.