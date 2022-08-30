«Уралтрансмаш» досрочно отправил в ВС РФ партию модернизированных самоходных установок «Мста-С»

Напомним, «Мста-С» — самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы, который предназначается для подавления и уничтожения боевой техники и живой силы противника. Также он может разрушать оборонительные сооружения и препятствовать маневрам пехотных и танковых резервов.