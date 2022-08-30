«Уралтрансмаш» досрочно отправил в ВС РФ партию модернизированных самоходных установок «Мста-С»

Предприятие «Уралтрансмаш» досрочно поставило Вооруженным силам России партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С», сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).
Отмечается, что САУ оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. Помимо этого, был проведен капитальный ремонт всех узлов.
«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно отправило партию самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С" после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ», — говорится в сообщении.
Напомним, «Мста-С» — самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы, который предназначается для подавления и уничтожения боевой техники и живой силы противника. Также он может разрушать оборонительные сооружения и препятствовать маневрам пехотных и танковых резервов.