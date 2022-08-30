Путин провел рабочую встречу с директором Росгвардии Золотовым

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У президента РФ Владимира Путина в течение дня предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Это важная встреча», — ранее пояснил представитель пресс-службы Дмитрий Песков.
В ходе встречи руководитель ведомства доложил российскому лидеру о выполнении боевых задач подразделениями войск национальной гвардии в ходе спецоперации в Донбассе.