Китайский МИД пристыдил НАТО из-за украинцев словами сооснователя Pink Floyd

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter пристыдил НАТО из-за Украины.
Для этого он процитировал слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
«Они будут сражаться до последнего украинца», — привел речь музыканта в своем аккаунте дипломат.
Ранее Уотерс дал интервью RT и обвинил Запад и НАТО в нежелании заканчивать конфликт на Украине. Также телеканал «360» сообщает, что он назвал безумием попытку «отменить» русскую культуру.
Россия начала проведение специальной военной операции с 24 февраля. Ее задача заключается в демилитаризации и денацификации Украины.