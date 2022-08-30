Финские таможенники рассказали, почему у россиян на границе отбирают наличную валюту

Вывозить наличную валюту из Европы россиянам нельзя из-за санкций Евросоюза. Так запрет объяснили представители финского департамента таможенного контроля.
Ранее россияне столкнулись в тем, что на границе между Финляндией и Россией им не разрешили провозить банкноты евро между странами. В качестве пояснения финские таможенники сослались на статью 5i регламента Совета Евросоюза, сообщает РБК.
«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — пояснили в ведомстве.
Поправка начала действовать на территории Евросоюза 2 марта 2022 года. Исключениями являются граждане Евросоюза, которые везут валюту для использования в личных целях, а также дипломатические представительства и консульские учреждения.