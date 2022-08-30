Опрос YouGov: почти половина американцев ждет начала гражданской войны в США

Более двух пятых жителей США допускают, что в течение десяти лет в стране начнется гражданская война. Такие результаты продемонстрировал совместный опрос компании YouGov и издания The Economist.
Отметим, что к такому же выводы пришли и другие исследователи общественного мнения. Например, согласно опросу Калифорнийского университета, о вероятности начала войны внутри Соединенных Штатов заявили более половины жителей. Сопоставимые результаты получили социологи Йельского университета на MedRexiv.
Американские аналитики, как и политические деятели, уже не удивляются, казалось бы, шокирующими выводами. Более того, высказывания о зарождающемся конфликте в обществе звучат все с более высоких трибун.
Так, накануне сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Линдси Грэм заявил, что «на улицах начнутся беспорядки», если ФБР предъявит обвинение экс-президенту Дональду Трампа из-за хранения секретных документов.
Таким образом он волей или неволей напомнил о реакции общественности на результаты выборов 2020 года, когда после победы действующего лидера Джо Байдена произошел штурм Капитолия.
Другие члены конгресса осудили Грэма, отметив, что своими словами он призывает граждан к беспорядкам и неподчинении правоохранительным органам, которые «просто делают свою работу».
Многие всерьез опасаются так называемого «политического насилия», когда из-за действий властей группы лояльным им людей сталкиваются друг с другом уже не на площадках для дебатов, а на улицах городов с оружием в руках.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что социальные и экономические потрясения, которые переживают США, стали тем фактором, который окончательно разделил и так неоднородное американское население.