Бельгия предрекла Европе ужасные зимы в течение десятилетия

Министр энергетики Бельгии Тенне ван дер Стретен оценила дальнейшие перспективы Европейского союза в условиях кризиса на рынке энергоносителей.
По ее словам, Брюссель должен срочно предпринять меры по выходу из сложившейся ситуации. В противном случае страны еврозоны ждут ужасные последствия.
«От пяти до десяти следующих зим будут ужасающими, если мы ничего не сделаем. Мы должны действовать на европейском уровне и работать над замораживанием цен на газ», — заявила она.
Вместе с тем чиновница указала на необходимость отмены привязки цен на электроэнергию к стоимости газа. Тенне ван дер Стретен уверена, что подобный способ регулирования цен является «искусственным».