Алексей Шельдяев займет пост вице-премьера Башкирии по научно-технологическому развитию

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в структуру регионального правительства должность вице-премьера по научно-техническому развитию. Ее займет министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.
В ходе встречи с Шельдяевым Хабиров подчеркнул, что новая должность была учреждена для повышения наукоемкости промышленности и экономики региона. По его словам, новый вице-премьер должен будет сосредоточиться на развитии инновационных технологий, а также на взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром. Особое значение будет иметь работа по интеграции науки, промышленности и бизнеса.
«По сути, это создание "научного спецназа" нашей республики, о котором говорил заместитель премьер-министра Правительства России Дмитрий Николаевич Чернышенко», — заявил он.
Александр Шельдяев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и назвал его решение своевременным. Отмечается, что указ о его назначении на должность вице-премьера по научно-техническому развитию будет подписан в ближайшее время.