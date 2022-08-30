Алексей Шельдяев займет пост вице-премьера Башкирии по научно-технологическому развитию

В ходе встречи с Шельдяевым Хабиров подчеркнул, что новая должность была учреждена для повышения наукоемкости промышленности и экономики региона. По его словам, новый вице-премьер должен будет сосредоточиться на развитии инновационных технологий, а также на взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром. Особое значение будет иметь работа по интеграции науки, промышленности и бизнеса.