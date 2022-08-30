Немцы осудили Зеленского за нежелание положить конец кровопролитию на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не желает разрешать кризисную ситуацию вокруг Киева. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt.
Они осудили лидера за нежелание положить конец кровопролитию на Украине. Немцы считают, что Зеленскому, вместо того, чтобы призывать Вооруженные силы России покинуть Херсонскую область, следует самому сесть за стол переговоров и начать обсуждать выход из сложившейся ситуации.
«Его шутки становятся все хуже и хуже, как и гигиена его якобы единственной футболки», — отметили читатели.
Ранее Зеленский объявил, что на восстановление Украины уйдет примерно 800 миллиардов долларов. Однако это не конечная сумма, подчеркнул глава государства.