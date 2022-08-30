Немцы осудили Зеленского за нежелание положить конец кровопролитию на Украине

Они осудили лидера за нежелание положить конец кровопролитию на Украине. Немцы считают, что Зеленскому, вместо того, чтобы призывать Вооруженные силы России покинуть Херсонскую область, следует самому сесть за стол переговоров и начать обсуждать выход из сложившейся ситуации.