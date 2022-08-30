Первый в бюллетене. Кто помешает Авдееву выиграть выборы во Владимирской области

Надвигающиеся выборы губернатора Владимирской области, вероятно, пройдут по типичному сценарию: наибольшие шансы на победу у врио главы региона и кандидата от «Единой России» Александра Авдеева. Его поддерживают в Кремле.
Врио губернатора занимает свой пост всего год, но местная оппозиция уже настроена против Авдеева («назначенца Путина», как его принято называть) и призывает голосовать за кого угодно, кроме него. А кандидат от КПРФ заручился поддержкой популярного левого активиста и рассчитывает собрать протестные голоса.
Впереди конкурентов в бюллетене
Авдеев первым 25 июля подал документы на регистрацию кандидатом, его же имя будет под первым номером в избирательных бюллетенях – на руку врио сыграл алфавитный порядок. Следующими после единоросса зарегистрировались Сергей Корнишов от ЛДПР, Сергей Бирюков от «СР – За правду», а также Александр Субботин от «Партии Роста». Последним статус кандидата получил коммунист Антон Сидорко.
При этом кандидат «Партии Роста» Субботин, по мнению некоторых избирателей, остается неизвестным лицом во Владимире и «не стремится быть узнанным», либерал-демократ Корнишов хоть и засучил рукава, но предвыборную кампанию ведет не слишком активно, а эсер Бирюков популистски «пиарит» классическую программу партии «СР – За правду», обещая прогрессивную шкалу налогов, «бесплатную качественную медицину» и «достойную зарплату» в случае своей победы на выборах.
Кандидат от КПРФ Антон Сидорко заручился поддержкой социалиста и оппозиционного блогера (более 400 тысяч просмотров под видео на YouTube) Николая Платошкина, годом ранее получившего условный срок по делу о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков.
Таким образом, Сидорко может привлечь на свою сторону критически настроенных к властям жителей Владимирской области – пока КПРФ остается наиболее оппозиционной системной партией, конкурирующей с «Единой Россией» за руководство регионами.
Сам врио губернатора Авдеев, кажется, уверен в своей победе – вероятно, из-за этого он не явился на предвыборные дебаты, сославшись на «ненормированный рабочий график». По словам политолога Ильи Гращенкова, действующие губернаторы чаще всего отказываются от участия в дебатах, поскольку считают их «низким занятием».
«Первые [дебаты] прошли вчера с Александром Авдеевым. Вернее, должны были пройти с врио губернатора, но он, к сожалению, не явился. Видимо, не посчитал нужным выступить перед избирателями. Поэтому я вчера упражнялся в красноречии в гордом одиночестве», – рассказал коммунист Сидорко, с которым не стал дискутировать Авдеев.
«Назначенец Путина»
17 августа Владимир Путин провел видеовстречу с Авдеевым – это событие стало «серьезным фактором укрепления его предвыборных позиций», считает политолог Дмитрий Орлов. Губернатор похвастался показателями промышленного производства и намекнул, что региону требуются деньги на инфраструктурные проекты: строительство северного обхода Владимира и восстановление областного драмтеатра. Президент пообещал поддержку и назвал Авдеева «очень опытным человеком», отметив «успехи» в его работе.
Очков Авдееву в глазах федеральных властей и патриотически настроенных избирателей прибавляет его поддержка СВО. В июле он посещал Мариуполь, а накануне вручал Орден Мужества матери погибшего на Украине майора ВС РФ Антона Морозова. Из-за активной позиции губернатор попал в санкционный список Канады.
«Авдеев – бесспорный фаворит избирательной гонки и лидер информационной повестки, причем не только за счет статуса врио, но и за счет распространения агитматериалов, на которые Авдеев не скупится. Согласно первым финансовым отчетам, он потратил из избирательного фонда уже 12,8 млн рублей, в то время как кандидат от КПРФ Антон Сидорко – 425 тыс. рублей, а Корнишов (ЛДПР), Бирюков ("СР – За правду") и Субботин ("Партия Роста") – по 18 тыс. рублей», – отметил Орлов в Telegram.
Очевидно, федеральные власти делают ставку на Авдеева – об этом говорит прямая поддержка президента РФ накануне выборов и «высокомерное» отношение чиновника к дебатам с соперниками, на которые тот даже не явился. В своей победе кандидат от «Единой России» уверен.
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