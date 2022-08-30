Первый в бюллетене. Кто помешает Авдееву выиграть выборы во Владимирской области

При этом кандидат «Партии Роста» Субботин, по мнению некоторых избирателей, остается неизвестным лицом во Владимире и «не стремится быть узнанным», либерал-демократ Корнишов хоть и засучил рукава, но предвыборную кампанию ведет не слишком активно, а эсер Бирюков популистски «пиарит» классическую программу партии «СР – За правду», обещая прогрессивную шкалу налогов, «бесплатную качественную медицину» и «достойную зарплату» в случае своей победы на выборах.