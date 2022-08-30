В Минобороны РФ заявили об уничтожении 48 украинских танков на нескольких направлениях

Армия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 48 украинских танков на нескольких направлениях

Российские войска за прошедшие сутки вывели из строя более 100 боевых машин украинской армии в ходе спецоперации.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что при отражении проведенного по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях российскими военными были уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты и 37 других бронемашин противника. Отмечается, что также были ликвидированы более 1,2 тысячи бойцов ВСУ.

Кроме того, ВС РФ разгромили переброшенные в район боевых действий подразделения 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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