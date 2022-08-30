Австрийские пекарни находятся на грани закрытия из-за роста цен на электроэнергию

Отмечается, что хлебопекарная промышленность относится к числу наиболее энергозатратных. Электричество необходимо как для работы печей, так и для охладителей теста. Согласно данным федерального управления торговли Австрии, затраты пекарен на электроэнергию выросли с 17,6 тысячи евро до 54 тысяч евро в год. Кроме того, владельцы пекарен страдают от роста цен на муку и зерно. Сейчас стоимость пшеницы составляет примерно 330 евро за тонну, что на 32% больше, чем в 2021 году.