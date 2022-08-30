Рост цен на энергоносители мотивировал Эстонию возродить сланцевую промышленность

Правительство Эстонии решило возродить сланцевую промышленность в стране, несмотря на урон, который наносит производство окружающей среде, сообщает Politico.
Токсичное производство возобновит свою работу из-за необходимости, вызванной энергокризисом в ЕС и ростом стоимости энергоносителей. Это позволит компенсировать выросшие затраты на покупку нефти, газа и электроэнергии.
В Эстонии на горючие сланцы в 2018 году приходилось 73% производства энергии. Процесс производства был приостановлен на фоне экологической повестки. В 2020 году выбросы в атмосферу были самыми высокими на душу населения в ЕС.
Нынешняя ситуация в Эстонии отодвинула вопросы экологии на задний план. Сланцевое производство будет восстановлено для обеспечения энергетических потребностей страны.