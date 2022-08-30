Кедми рассказал, как худшие страхи Запада о мощном подводном оружии РФ воплотились в жизнь

Западные аналитики испугались представленного на армейском форуме в РФ проекта новой подлодки «Арктур», которую в США и Европе уже называют «ядерным убийцей городов». Но там забывают, что на реализацию этого проекта уйдут десятилетия, а между тем у России уже есть оружие, воплощающее все страхи Запада.
Об этом в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
Напомним, концепт-проект новейшей атомной подлодки «Арктур» был представлен Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» на прошедшем в августе форуме «Армия-2022».
Обозреватели западных СМИ, ознакомившись с проектом, заявили, что субмарина сможет из Арктики наносить удары по европейским и американским городам, а также провоцировать радиоактивные цунами. За это в западной прессе начали называть данную подлодку «убийцей городов».
Однако, как отметил по этому поводу Яков Кедми, западные журналисты в погоне за ложной сенсацией упустили тот факт, что российская армия уже обладает подводным оружием с подобными возможностями.
«Подлодка с управляемым аппаратом с ядерным двигателем, погружающаяся на сверхглубину по нынешним меркам (до 1000 метров) и идущая под водой со скоростью до 200 км/ч – это "Посейдон". А она уже на вооружении. По неофициальным данным, "Посейдон" может оснащаться ядерным зарядом до 2 мегатонн. На Хиросиму сбросили бомбу порядка 14–15 килотонн. Боеголовки американских МБР Minuteman III – 500–700 килотонн. А тут один заряд – 2 мегатонны», – объяснил Кедми.
При этом, подчеркнул эксперт, и подводный беспилотник «Посейдон», и подлодка «Белгород», которая станет носителем этих аппаратов, поступят на вооружение российской армии уже в ближайшее время. Это значит, что все страхи Запада о «подводном ядерном убийце городов» уже воплотились и составляют часть арсенала России.
А вот страхи по поводу подлодки «Арктур» являются сильно преждевременными, так как этот проект будет реализован к середине века.
«Подлодка, которая может запустить "Посейдон" – это "Белгород". Она уже спущена на воду. Так что это уже сегодняшний день. И к этому уже можно относиться, начиная со следующего года, как к реальному оружию, которое может быть применено», – заключил Кедми.
Ранее израильский эксперт прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут переданы на вооружение российской армии уже в текущем году.
По мнению Якова Кедми, это значит, что данные ракеты будут использоваться не только для вооружения боевых кораблей ВМФ РФ. Ракеты «Циркон», считает Кедми» являются универсальным оружием и укрепят лидерство России в области гиперзвуковых вооружений.