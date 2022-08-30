Кедми рассказал, как худшие страхи Запада о мощном подводном оружии РФ воплотились в жизнь

Западные аналитики испугались представленного на армейском форуме в РФ проекта новой подлодки «Арктур», которую в США и Европе уже называют «ядерным убийцей городов». Но там забывают, что на реализацию этого проекта уйдут десятилетия, а между тем у России уже есть оружие, воплощающее все страхи Запада.