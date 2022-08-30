Песков назвал причины остановки «Северного потока»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на планы российской энергетической компании «Газпром» вновь приостановить работу «Северного потока».
По его словам, Россия по-прежнему привержена выполнению своих контрактных обязательств в области поставок топлива в Европу. Однако действия Брюсселя ставят под угрозу функционирование инфраструктуры.
«Ситуация с турбинами для "Северного потока" вызвана иррациональными действиями властей ЕС, за которые приходится платить простым европейцам», — сказал Песков.
Напомним, что новости о грядущей приостановке работы «Северного потока» на три дня взвинтили цены на газовые фьючерсы в Европе. В пике тысяча кубометров природного топлива торговалась по 3500 долларов.