Песков назвал причины остановки «Северного потока»

Экономика
Песков назвал причины остановки «Северного потока»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на планы российской энергетической компании «Газпром» вновь приостановить работу «Северного потока».

По его словам, Россия по-прежнему привержена выполнению своих контрактных обязательств в области поставок топлива в Европу. Однако действия Брюсселя ставят под угрозу функционирование инфраструктуры.

«Ситуация с турбинами для "Северного потока" вызвана иррациональными действиями властей ЕС, за которые приходится платить простым европейцам», — сказал Песков.

Напомним, что новости о грядущей приостановке работы «Северного потока» на три дня взвинтили цены на газовые фьючерсы в Европе. В пике тысяча кубометров природного топлива торговалась по 3500 долларов.

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