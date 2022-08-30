Боррель признался, что ЕС еще до СВО планировал подготовку украинской армии

Страны Евросоюза обсуждали подготовку украинской армии еще до начала российской специальной военной операции. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Праге.
Он добавил, что сейчас для ЕС пришел момент для настоящих действий.
«Идея тренировочной миссии — это старая идея. Мы обсуждали ее еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать», — указал он.
По мнению Борреля, Россия не воспримет создание подобной миссии за эскалацию конфликта.
Однако телеканал «360» сообщил, что глава Минобороны Австрии Таннер допустила, что ЕС откажется от тренировочной миссии ВСУ.