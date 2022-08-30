Песков прокомментировал желание западных стран ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Россия даст ответ в случае введения запрета на выдачу гражданам шенгенских виз. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Брюссель и ряд европейских столиц демонстрируют «абсолютное отсутствие разума». Он отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации.
«Это очень серьезное решение, которое может быть направлено против наших граждан. И без ответа подобные решения оставаться не могут», — сообщил Песков.
Напомним, что ряд западных стран ранее призвали ограничить выдачу россиянам шенгенских виз. Однако к общему решению по этому вопросу прийти не удалось.