Песков прокомментировал желание западных стран ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Общество
Песков прокомментировал желание западных стран ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Россия даст ответ в случае введения запрета на выдачу гражданам шенгенских виз. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Брюссель и ряд европейских столиц демонстрируют «абсолютное отсутствие разума». Он отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации.

«Это очень серьезное решение, которое может быть направлено против наших граждан. И без ответа подобные решения оставаться не могут», — сообщил Песков.

Напомним, что ряд западных стран ранее призвали ограничить выдачу россиянам шенгенских виз. Однако к общему решению по этому вопросу прийти не удалось.

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