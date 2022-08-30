Зеленский назвал сумму, которая потребуется для восстановления Украины

Также он отметил, что названная сумма приблизительна, поскольку боевые действия еще не завершены. В первую очередь власти намерены восстановить определенный перечень инфраструктуры, включая жилую, транспортную, образовательную и портовую, уточнил он в ходе обращения к «Движению предприятий Франции».