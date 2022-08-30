Зеленский назвал сумму, которая потребуется для восстановления Украины

Для того, чтобы восстановить Украину, потребуется около 800 миллиардов долларов. Такое заявление сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.
Также он отметил, что названная сумма приблизительна, поскольку боевые действия еще не завершены. В первую очередь власти намерены восстановить определенный перечень инфраструктуры, включая жилую, транспортную, образовательную и портовую, уточнил он в ходе обращения к «Движению предприятий Франции».
«Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – цитирует Зеленского телеканал 5.ua.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Главной целью проведения СВО президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса от постоянных обстрелов киевского режима.