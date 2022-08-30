Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Пока в лидерах - недовольство системой оплаты проезда. На маршрутах отсутствуют кондукторы, а валидаторы зачастую не функционируют. Все это сводит на нет разрекламированные Смольным гибкие тарифы. Кроме того, люди вынужденно становятся безбилетниками.