Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Проблемы с оплатой проезда, непонятные маршруты и небезопасное вождение возглавили список жалоб петербуржцев после пятимесячного внедрения транспортной реформы.
Популярный Telegram-канал о Санкт-Петербурге «1703» запустил бота, с помощью которого можно сообщить о проблеме.
Пока в лидерах - недовольство системой оплаты проезда. На маршрутах отсутствуют кондукторы, а валидаторы зачастую не функционируют. Все это сводит на нет разрекламированные Смольным гибкие тарифы. Кроме того, люди вынужденно становятся безбилетниками.
Также много нареканий вызывает отсутствие информационных табличек, помогающих определить маршрут конкретного автобуса. Люди часто садятся не на тот рейс, думая, что он пойдет по старому направлению.
Помимо этого, пассажиры высказывают много нареканий по поводу манеры вождения некоторых водителей. Бывшие водители маршруток, которые власти города убрали как раз по причине небезопасности, пересели на новую технику, но привычки остались.
Отдельной болью для петербуржцев стали парковки общественного транспорта, которые мешают своим шумом жителям близлежащих домов. Автобусы часами стоят на месте с включенными двигателями, нарушая режим тишины в ночное время.
Ранее жители Северной столицы сравнили появившиеся после транспортной реформы автобусы с консервными банками за тесность салонов и нерасторопность.