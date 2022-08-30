Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Проблемы с оплатой проезда, непонятные маршруты и небезопасное вождение возглавили список жалоб петербуржцев после пятимесячного внедрения транспортной реформы.

Популярный Telegram-канал о Санкт-Петербурге «1703» запустил бота, с помощью которого можно сообщить о проблеме.

Пока в лидерах - недовольство системой оплаты проезда. На маршрутах отсутствуют кондукторы, а валидаторы зачастую не функционируют. Все это сводит на нет разрекламированные Смольным гибкие тарифы. Кроме того, люди вынужденно становятся безбилетниками.

Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Также много нареканий вызывает отсутствие информационных табличек, помогающих определить маршрут конкретного автобуса. Люди часто садятся не на тот рейс, думая, что он пойдет по старому направлению.

Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы
Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Помимо этого, пассажиры высказывают много нареканий по поводу манеры вождения некоторых водителей. Бывшие водители маршруток, которые власти города убрали как раз по причине небезопасности, пересели на новую технику, но привычки остались.

Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы
Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Отдельной болью для петербуржцев стали парковки общественного транспорта, которые мешают своим шумом жителям близлежащих домов. Автобусы часами стоят на месте с включенными двигателями, нарушая режим тишины в ночное время.

Составлен топ жалоб петербуржцев на последствия транспортной реформы

Ранее жители Северной столицы сравнили появившиеся после транспортной реформы автобусы с консервными банками за тесность салонов и нерасторопность.

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