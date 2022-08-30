Кнутов: поражение ВС РФ самолетов США с оружием будет означать прямой конфликт с НАТО

Российская армия способна наносить удары по американским транспортным самолетам, доставляющим вооружение на Украину, но это грозит прямым столкновением с НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что американская военно-транспортная авиация доставляет вооружение на аэродромы в польском Жешуве и в Румынии.
«Оттуда колонны автотранспорта следуют своим ходом до границы с Украиной и ночью ее пересекают. Очень часто для перевозки используются гражданские фуры, на которых может быть написано "детское питание", а внутри находятся танк или самоходка», — объяснил эксперт.
Эксперты, утверждающие, что ВС РФ не могут сбивать транспортные самолеты с вооружением заблуждаются. Все возможно, но не на чужой территории, иначе это будет расцениваться как прямой военный конфликт с НАТО, резюмировал Кнутов.