Белоруссия опять провела выплату по еврооблигациям национальной валютой

Как сообщает издание «EurAsia Daily», прошел очередной платеж процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $ 46,1 млн. в эквиваленте. Из-за сохранения негативных внешних обстоятельств деньги в полном объеме были переведены на специальный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях (выплата совершена за счет средств в иностранной валюте) согласно временному порядку оплаты внешнего госдолга.