Белоруссия опять провела выплату по еврооблигациям национальной валютой

Минск произвел новую выплату внешнего долга в белорусских рублях. Об этом 29 августа проинформировали в Минфине РБ.
Как сообщает издание «EurAsia Daily», прошел очередной платеж процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме $ 46,1 млн. в эквиваленте. Из-за сохранения негативных внешних обстоятельств деньги в полном объеме были переведены на специальный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях (выплата совершена за счет средств в иностранной валюте) согласно временному порядку оплаты внешнего госдолга.
Доступ к вышеуказанным деньгам обеспечен для указанного эмиссионной документацией платежного агента — «Citibank N.A. London Branch» (в настоящее время функционирует как регистратор, финансовый, платежный и трансфертный агент).