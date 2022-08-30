Польский премьер Моравецкий: в Евросоюзе грядет «взрыв» на фоне разногласий по Украине

Европейские страны столкнутся с внутренним «взрывом» из-за разногласий по украинскому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его мнению, страны, которые желают скорейшего наступления мира, ввязываются в споры с теми, кто активно поддерживает Киев и желает ему «победы». Украина стала причиной разногласий и, возможного будущего раскола Европейского союза, уточнил политик.
Ранее сообщалось, что Евросоюз сократил объемы военных поставок на Украину. Однако эта мера носит временный характер, поскольку запасы свободных вооружений на сегодня были исчерпаны, уточнили в ЕС.