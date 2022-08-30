В Италии рассказали о «секретном триумфе» президента России

Итальянское издание Corriere della Sera выпустило публикацию с оценкой экономической ситуации в РФ. Автор статьи Федерико Рампини отметил, что развитие сельского хозяйства стало «секретным триумфом Путина», сообщает РИА Новости.
Российский сельхозсектор демонстрирует стабильность. РФ в этом году ожидает рекордный урожай зерна. В это же самое время из-за нарушения логистических цепочек и засухи во многих странах мира прогнозируется снижение урожая и проблемы с продовольствием.
Время, когда американские фермеры поставляли свою продукцию в СССР, осталось в прошлом.
«Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — подчеркнул Рампини.
В 2000-2018 гг. экспорт сельхозпродукции РФ вырос в 16 раз. Россия сейчас производит гораздо больше зерна, чем США. Изменения климата Москве не страшны.
«Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», — подчеркнул Рампини.
Доля РФ в мировом экспорте зерна составляет 13-16%. В 2022 году объем экспорта России заметно увеличится. Стоимость зерна может вырасти на фоне снижения экспорта из некоторых государств.