Анджелина Джоли и Джонни Депп планируют пожениться в Петербурге

Жених и невеста из Петербурга решили сменить имена перед свадьбой. Теперь 34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова — Джонни Депп и Анджелина Джоли, передает KP.ru.
«Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. <...> Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», — объяснил экстравагантный поступок Депп.
Он рассказал, что они с Анджелиной познакомились на тренинге личностного роста, встречались четыре года, после чего он сделал ей предложение прямо на Дворцовой площади.
Идея сменить имена пришла креативным петербуржцам уже потом — для этого они даже обратились в пиар-агентство.
«А что в этом такого? У многих звезд сейчас псевдонимы. Имя — это бренд. Эти имена нам понравились, отчества мы оставили свои. Оказалось, что это не такой сложны процесс», — поделился жених.
Отметим, что свежеиспеченные Депп и Джоли отнюдь не актеры, которые хотят, чтобы их имя было на слуху. Пиар им требуется в профессиональной деятельности — жениху в художественной сфере, а невесте для психологической практики.
Родители необычной пары, по их словам, приняли решение будущих супругов спокойно. Сами помолвленные уже задумывается о детях и о том, как будут объяснять им казус с паспортными данными, например, с отчеством. Свадьба назначена на 8 сентября 2022 года.