Глава евродипломатии Боррель охарактеризовал ситуацию на Украине как «очень плохую»

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал свою оценку ситуации на Украине. Он подчеркнул, что обстановка продолжает оставаться «очень плохой».
Выступая перед встречей глав минобороны стран ЕС, дипломат заметил, что проблемы вызваны в том числе регулярными обстрелами АЭС Энергодара.
«Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается. Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная. То есть ситуация на земле продолжает оставаться очень плохой», — констатировал он.
Между тем Боррель выразил готовность и дальше поддерживать Киев. Он подчеркнул, что речь идет о военной помощи.