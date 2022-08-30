The Hill: Зеленскому следует понять всего одну простую вещь для выживания Украины

Если глава Украины Владимир Зеленский хочет выживания Украины как независимого государства ему необходимо сделать только одну вещь. Об этом пишет автор Харлан Ульман для издания The Hill.
Эксперт заметил, что единственный разумный выход для Украины это переговоры и прекращение боевых действий. Ульман указал, что если президент России Владимир Путин может согласится на поиск урегулирования конфликта, то Зеленский идет в отказ.
Ранее переговоры Путина и Зеленского планировал организовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал «360».