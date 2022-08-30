«СП»: Европа сама инициировала снижение поставок российского газа перед отопительным сезоном

Европейские страны предпочитают помалкивать о том, что сами использовали против себя энергетическое оружие.
Соответствующий тезис звучит в материале издания «Свободная Пресса». По словам журналистов, европейские страны любят поднимать тезис о мифической вине российской стороны в дефиците газа на энергетическом рынке, однако это далеко не так.
«Великобритания и Евросоюз оказались под таким мощным вашингтонским гнетом, что отказались от своей давней практики освобождения энергетического сектора от санкций. И сами принялись сокращать импорт российских нефти и газа», — говорится в статье.
Напомним, что более половины стран ЕС смогли заполнить подземные газовые хранилища на 80% или более. Однако еще девять государств не достигли необходимых показателей в преддверии надвигающегося отопительного сезона.