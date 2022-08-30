Золотой миллиард. Как США перекроили международное право под свои интересы

Выходит, что Запад смог выставить против России лишь свой коллектив, и то не полный. Россия же смогла обзавестись дружескими отношениями с рядом ранее нейтральных стран. В свою очередь США не смогли заручиться уверенной поддержкой ни одной страны, которая ранее занимала нейтральную позицию по украинскому вопросу. Если это не провал «исключительных» на международной арене, то что тогда называть провалом?