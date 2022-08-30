Золотой миллиард. Как США перекроили международное право под свои интересы

После начала спецоперации главы государств и правительств НАТО в своем заявлении указали, что Россия «в корне нарушила международное право, включая Устав ООН». Им вторит Представительство ЕС в РФ, утверждая, что «Россия преднамеренно нарушила международное право», а генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила:
«Россия однозначно нарушает свои международные обязательства. Ее действия вопиющим образом идут вразрез с правилами и принципами, на которых была основана Организация Объединенных Наций».
Одинокий Запад
Выходит, раз уж произошло такое грубое нарушение международного права, то должен последовать и жесткий ответ международного сообщества, подразумевающий изоляцию России. Но сколько Америка ни уговаривала остальные страны помочь ей в экономической войне с РФ, сколько она ни угрожала им, никто кроме давних вассалов США так и не явился на поле брани.
Более того, в стане традиционных американских союзников обнаружился недобор: Турция решила усидеть на двух стульях, Саудовская Аравия и ОАЭ остались в стороне, а Израиль – ближайший союзник Вашингтона на Ближнем Востоке – поддерживает ограничения лишь наполовину.
Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия – такой круг стран, поддерживающих Россию, определяет газета Die Welt. А вместе с Россией эти страны составляют треть мирового ВВП. Сюда же можно уверенно отнести Иран, Сирию, Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Эритрею, КНДР и многие другие страны.
В феврале, когда Запад трубил о «неизбежном вторжении» России на Украину, к президенту Владимиру Путину приехал президент Аргентины и заявил, что посредством сотрудничества с Россией он желает уменьшить зависимость от США и МВФ. А после начала СВО министр иностранных дел Аргентины обратил внимание, что его страна не будет вводить санкции в отношении России.
Схожие высказывания прозвучали из уст мексиканского президента. Причем неоднократно.
В Африке Россия нашла наиболее нескрываемую поддержку. Но больше всего американцев удивила позиция Индии. На Россию приходится только 1% ее внешней торговли, товарооборот с Западом значительно больше. Но и тут экономическое влияние Запада не обеспечило ему политического подчинения.
В мае посол Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома оставила комментарий под видео постпреда Индии в ООН Тирумурти. "Вам не следует воздерживаться в Генассамблее. Уважайте Устав ООН" – написала она, имея ввиду голосование по Украине. На это последовал резкий ответ индийского дипломата: "Не надо нас опекать".
Запад, очевидно, забывает, что его бывшие колонии уже давно получили независимость. А подобные приказы и нравоучения не могут вызвать ничего кроме раздражения и уязвления национального достоинства.
Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь наглядно показал, что изоляция России – всего лишь миф, который безуспешно пытается выстроить западная пропаганда. Дипломат опубликовал диаграмму, показывающую, что страны, в которых проживает 85 % мирового населения, не ввели санкций против России.
Выходит, что Запад смог выставить против России лишь свой коллектив, и то не полный. Россия же смогла обзавестись дружескими отношениями с рядом ранее нейтральных стран. В свою очередь США не смогли заручиться уверенной поддержкой ни одной страны, которая ранее занимала нейтральную позицию по украинскому вопросу. Если это не провал «исключительных» на международной арене, то что тогда называть провалом?
Стадия принятия
Примечательно, что и сам Запад начал это признавать. По словам журналиста Die Welt Кристофа Шильца, Путин создал сферы влияния и «сети»✱ по всему свету. Как утверждает автор, в мире у российского президента больше сторонников, чем считали на Западе.
Репортер журнала The National Interest Марк Эпископос назвал последние дни июля «неделей российской дипломатии», добавив, что значительная часть «незападного мира» смотрит на украинский конфликт с позиции нейтралитета, а такие страны, как Иран и Китай, «поддерживают российское видение конфликта».
Директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд отметил, что поездка Путина в Тегеран, где глава государства встретился с лидерами Турции и Ирана, могла заложить первый камень в фундамент антизападного альянса.
В июне в Finacial Times вышла статья с говорящим названием «Западу не удается изолировать Россию». Ее автор – обозреватель Эдвард Люс – подчеркнул, что СВО на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии».
Журналист отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров, блокируя попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
Не так давно эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу вынужден был признать, что полностью изолировать Россию не удалось:
«Есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях».
Quod licet Iovi, non licet bovi
Очевидно, что международное право, которое было выстроено Америкой в последние десятилетия, стремительно рассыпается. В основание этой системы лег принцип: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Если какая-то страна проявляет агрессию, нарушает права человека, угрожает международной безопасности – и самое главное – если она богата ресурсами, занимает стратегически важное геополитическое положение и враждебна по отношению к Америке, то все мировое сообщество обязано осудить ее и присоединиться к мерам по противодействию американской противнице. Так было во время войны в Персидском заливе, начавшейся из-за иракского вторжения в Кувейт.
Если же Америка проявляет агрессию, неоправданно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, то союзники, напротив, должны осудить жертву ее нападок и поддержать гегемона в его «гуманитарных бомбардировках».
Иными словами, нападай – не нападай, а «гуманитарную интервенцию» от Штатов все равно получишь. Главное не враждовать с США. А лучше вообще им подчиняться.
Естественно, что такое международное право, мягко говоря, не устраивает всех, кто не вошел в «золотой миллиард». Ведь такая система очень напоминает феодальное право, которое открыто закрепляло юридическое неравенство сословий. В законодательстве средневековых государств для дворян были предусмотрены незначительные наказания, либо же санкции совсем отсутствовали, а для низшего сословия наказание за тот же проступок было куда более суровым.
Глобальный пересмотр
Чтобы вернуть хорошие отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки Западу нужно реформировать современное международное право. Пересмотр нынешней системы международных отношений необходим еще и потому, что она не обеспечивает мирного решения конфликтов. В центре этой системы – Вашингтон, который возлагает на себя роль международного арбитра. Но так как судья сам является участником геополитической борьбы, то все конфликты он решает в свою пользу или же в пользу своих вассалов.
Иными словами, если у страны возникает справедливая претензия к другому государству, то Америка примет сторону своего союзника, даже если этот союзник неправ. Если же никто из конфликтующих не дружит с США, то судья просто отстранится от дела (как это было, к примеру, в Карабахе).
Вместо того, чтобы непредвзято взглянуть на конфликт на Украине и подсветить ошибки, коллективный Запад во главе с США безоговорочно принял сторону своего украинского союзника. Стреляют по Донецку? Конечно, это русские сепаратисты. Хотите показать мне доказательства? Даже смотреть не буду.
Выход из этого положения один: международный арбитраж должен стать непредвзятым. А для этого необходимо коллективное решение всех стран. Причем страны эти в полной мере должны обладать суверенитетом. К счастью, ослабление экономических и политических позиций Запада открывает дорогу для многополярного мира, в котором голос в ООН будет отражать реальное отношение государства к конфликту, а не то, насколько эффективно Западу удалось надавить на ту или иную страну.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация