МИД Турции поблагодарил Россию за возможность МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Именно диалог России с Украиной привел к тому, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что Турция поддерживает все стороны в этой ситуации.
«Мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало», — приводит благодарность Чавушоглу газета Star.
Он также отметил, что посещение экспертов МАГАТЭ Запорожской АЭС является заслугой турецкой стороны, сообщает телеканал «360».