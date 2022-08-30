Счета за отопление и электроэнергию сможет оплатить лишь 1% населения Молдавии

Общество
Счета за отопление и электроэнергию сможет оплатить лишь 1% населения Молдавии

Отопление и электроэнергию в Молдавии по действующим тарифами сможет полностью оплачивать лишь малая часть населения. Об этом сообщил министр социальной защиты страны Марчел Спатарь.

Счета за коммунальные услуги в Молдавии заметно выросли за последние месяцы. В стране наблюдается энергетический кризис, а граждане вынуждены экономить в преддверии сезона холодов.

По словам министра, далеко не каждый житель сможет оплачивать счета за отопление и электричество. В полном объеме это сможет сделать лишь 1% населения.

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