Счета за отопление и электроэнергию сможет оплатить лишь 1% населения Молдавии

Отопление и электроэнергию в Молдавии по действующим тарифами сможет полностью оплачивать лишь малая часть населения. Об этом сообщил министр социальной защиты страны Марчел Спатарь.
Счета за коммунальные услуги в Молдавии заметно выросли за последние месяцы. В стране наблюдается энергетический кризис, а граждане вынуждены экономить в преддверии сезона холодов.
По словам министра, далеко не каждый житель сможет оплачивать счета за отопление и электричество. В полном объеме это сможет сделать лишь 1% населения.