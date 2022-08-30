Чулпан Хаматова подверглась критике коллег после эмиграции из России

Жизнь актрисы Чулпан Хаматовой кардинально изменилась после переезда за границу.
По всей видимости, Хаматова еще долго будет жить в Латвии, и, возможно, больше никогда не вернется на родину. За время переезда уровень жизни актрисы заметно просел, а русофобию в Латвии она отрицает.
«Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то, что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то, что агрессии», — цитирует слова Хаматовой «Экспресс газета».
Известно, что после эмиграции актриса подверглась критике со стороны коллег. В ее адрес негативно высказались актер Марат Башаров, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие.