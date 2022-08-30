FT: Берлин и Париж предложили ЕС избегать радикальных ограничений в выдаче виз россиянам

Франция и Германия предложили Европейскому союзу не прибегать к радикальным ограничениям в выдаче шенгенских виз гражданам России.
Страны рекомендовали изучить «разумные способы использования выдачи виз в качестве рычага». Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на предложение государств.
«Мы должны подумать об умных способах использования такого важного рычага, как выдача виз в наши страны», — сообщается в выдержке из документа, которую приводит издание.
Главы МИД Евросоюза договорились обсудить вопрос выдачи виз россиянам. Встреча министров государств запланирована конец августа. Мероприятие пройдет в Праге, передает телеканал «360».