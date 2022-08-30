Профессор Гусев назвал страны, которые могут выйти из ЕС первыми из-за предложения Шольца

Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев считает, что призыв канцлера Германии Олафа Шольца к Евросоюзу отказаться от права вето во внешней политике может обернуться для ЕС весьма неприятными последствиями.
По словам эксперта, речь идет о частичном развале объединения. Своим мнением профессор поделился во время общения с РИА Новости.
«Первыми из ЕС могут выйти Венгрия и Голландия. Возможно, Нидерланды, Болгария, Румыния, Испания. Дело может дойти до маленьких стран —до Болгарии и стран, которые недавно вошли в ЕС», — объяснил Гусев.
Ранее телеканал «360» писал, что позиция Евросоюза по освободительной спецоперации России на Украине является проигрышной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.