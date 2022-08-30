В концерне «Калашников» заявили об успешном окончании госиспытаний беспилотника «КУБ-БЛА»

В интервью журналу «Национальная оборона» он сообщил, что «КУБ-БЛА» прошли госиспытания в конце прошлого года. Основными задачами боеприпаса является уничтожение легкобронированной техники, живой силы, также беспилотник может наносить максимальный урон инфраструктуре.