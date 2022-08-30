В концерне «Калашников» заявили об успешном окончании госиспытаний беспилотника «КУБ-БЛА»

Российские БПЛА с барражирующими боеприпасами «КУБ» завершили государственные испытания и готовы к принятию на вооружение российской армии. Такое заявление сделал генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.
В интервью журналу «Национальная оборона» он сообщил, что «КУБ-БЛА» прошли госиспытания в конце прошлого года. Основными задачами боеприпаса является уничтожение легкобронированной техники, живой силы, также беспилотник может наносить максимальный урон инфраструктуре.
«Именно над решением этих задач работают наши специалисты по БЛА. Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом "КУБ-БЛА" в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию», — рассказал Лепин.
«КУБ-БЛА» разрабатывался компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Максимальная длительность полета беспилотника составляет 30 минут, а скорость до 130 километров в час. Дрон может запускаться скрытно, имеет высокую точность и почти бесшумен.