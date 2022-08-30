Политолог Баширов считает неслучайным возвращение Пугачевой и Меладзе в Россию

Политолог Марат Баширов заявил, что возвращение исполнителей Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе в Россию неслучайно.
Ранее стало известно, что Пугачева спустя несколько месяцев проживания за границей вновь оказалась в Москве. Меладзе также был замечен в одном из столичных клубов.
«Алла Пугачева и Валерий Меладзе вернулись в Россию под гарантии высокопоставленных чиновников. Но хочу напомнить, что однажды под такие же гарантии в Россию прилетел из Италии и Михаил Абызов. Дела правда разные, но кто скажет, что финансовые важнее сегодня политических», — написал Баширов в своем Telegram-канале.
Супруг Пугачевой Максим Галкин тем временем продолжает разъезжать по миру с концертами. Ранее юморист сообщил, что находится в Австралии, и анонсировал выступления в Сиднее и Мельбурне.