Актриса Ингеборга Дапкунайте сожалеет об отъезде из России

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте заявила, что сожалеет об отъезде из России. Она призналась, что тоскует по былым временам.
Дапкунайте покинула Россию после начала специальной операции на Украине, раскритиковав действия власти РФ. Недавно она выразила надежду на скорые перемены.
«Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — цитирует актрису kp.ru.
Спецоперация спровоцировала отъезд многих артистов. Среди них оказались шоумен Максим Галкин, певица Земфира, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич и другие.