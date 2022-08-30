Граждане Польши стали проявлять «нездоровую изобретательность» для получения субсидий на уголь

Общество
Граждане Польши стали проявлять «нездоровую изобретательность» для получения субсидий на уголь

Граждане Польши стали массово проявлять «нездоровую изобретательность», чтобы получить дополнительные угольные субсидии.

Данная субсидия выплачивается государством по формуле «три тысячи злотых на каждое домохозяйство». Из-за этого поляки стали хитрить, что, в свою очередь, привело к заметному росту числа новых домохозяйств, сообщает Interia.

«К нам пришли три брата. Всю свою жизнь они жили в одном доме, отапливали здание одной печью и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольных субсидии по три тысячи злотых», — рассказал чиновник из Лодзинского воеводства в беседе с изданием.

Такие злоупотребления отмечаются во всей стране. В итоге некоторым семьям субсидий может не хватить вовсе, потому что бюджет будет исчерпан.

Жители Польши из-за эмбарго на поставки угля из России массово поехали на шахты. В Люблине выстроилась очередь из десятков автомобилей, сообщает телеканал «360».

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