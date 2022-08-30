Граждане США никогда не узнают правду об украинских коллаборантах. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он напомнил, что западные регионы Украины во время Второй мировой войны выступали на стороне Адольфа Гитлера против своей страны. Робертс также подчеркнул, что американские медиаресурсы игнорируют эти факты. Пересказ статьи экс-сотрудника Белого дома представляет «ПолитРоссия».
«Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идет в полном невежестве к своей смерти», — пояснил Робертс.
Ранее телеканал «360» сообщил, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после его слов о необходимости «призвать к ответственности все население России».