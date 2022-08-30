Он напомнил, что западные регионы Украины во время Второй мировой войны выступали на стороне Адольфа Гитлера против своей страны. Робертс также подчеркнул, что американские медиаресурсы игнорируют эти факты. Пересказ статьи экс-сотрудника Белого дома представляет «ПолитРоссия».