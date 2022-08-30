Галкин вышел на связь с поклонниками после приезда Пугачевой в Россию

Юморист Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Австралии в то время, пока его жена Алла Пугачева находится в России.
Комик продолжает гастролировать по всему миру. После концертов в Европе он улетел в Австралию. Юморист по приезде на материк разместил в соцсетях видео, на котором показывает природу.
«Залив, красота, причем в Австралии это сейчас — зима. В Сиднее зима, а у нас лето. Очень мягкая классная зима, гуляю по ботаническому саду», — прокомментировал Галкин свою прогулку.
Пару дней назад Примадонна вернулась в Россию, чем вызвала громкие обсуждения. Артистка объяснила свое отсутствие отпуском и лечением.