Финская компания Vare, специализирующаяся на поставках электроэнергии, получает десятки запросов на перевод с дневного потребления электричества на ночное. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
Представители компании подчеркнули, что в настоящее время они ведут переговоры с 10 финскими предприятиями о переводе на ночной режим работы. Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, а также о предприятиях малых и средних отраслей промышленности. По словам клиентов Vare, они хотят сменить режим ради снижения расходов на электричество. Отмечается, что компания продолжает принимать заявки от десятков предприятий.
Энергетический кризис в странах Евросоюза возник после введения санкций против России. Рост цен привел к падению уровня жизни в Великобритании. Британцы выражают недовольство политикой премьер-министра Бориса Джонсона, заявляя, что правительство страны предпочитает помогать Украине, а не собственным гражданам, сообщает телеканал «360».