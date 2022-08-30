Десятки финских компаний планируют перейти на ночную работу из-за энергетического кризиса

Представители компании подчеркнули, что в настоящее время они ведут переговоры с 10 финскими предприятиями о переводе на ночной режим работы. Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, а также о предприятиях малых и средних отраслей промышленности. По словам клиентов Vare, они хотят сменить режим ради снижения расходов на электричество. Отмечается, что компания продолжает принимать заявки от десятков предприятий.